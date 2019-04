Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Auto prallt gegen Baum

Polizei sucht Zeugen

Rhede (ots)

Am Samstagnachmittag prallte eine 23-jährige Autofahrerin aus Rhede gegen einen Baum. Sie hatte gegen 14.20 Uhr in Rhede-Krommert die Straße "Ächterkrommert" in Richtung Krechting befahren und war aus bisher unbekannter Ursachen von der Fahrbahn abgekommen. Durch den Aufprall wurde die Fahrzeugfront stark beschädigt und die Airbags hatten ausgelösten. Rettungskräfte brachten die schwerverletzte Fahrerin mit einem Rettungswagen in ein Borkener Krankenhaus. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den bisher unbekannten Ersthelfer, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0) zu melden.

