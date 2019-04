Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Handtasche aus Rollator-Korb gestohlen

Velen-Ramsdorf (ots)

Am Samstag rannten zwei männliche Jugendliche gegen 10.00 Uhr auf dem Friedhof an einer 82-jährigen Frau vorbei und entwendeten aus dem Rollatorkorb deren Handtasche. Diese wurde später im Müllcontainer des Friedhofs gefunden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861-9000).

