POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf Edeka-Parkplatz

Verursacher wurde beobachtet

Bocholt (ots)

Am Samstag beschädigte der Fahrer eines weißen Pkw-Kombis gegen 15.50 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz an der Werther Straße einen goldfarbenen Fiat Panda (ca. 500 Euro Schaden). Ohne sich um den Unfall zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher, der zuvor in dem Markt eingekauft hatte. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet. Die Zeugin wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (02871-2990) zu melden.

Der Unfallverursacher wird wie folgt beschrieben: Ca. 65 - 70 Jahre alt, graue Haare, weißer Vollbart, helles Hemd, schwarze Stoffweste, schwarze Schuhe, schwarze Hose, schwarze Brille.

