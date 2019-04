Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Barlo - Randalierer in Gewahrsam genommen

Bocholt-Barlo (ots)

In der Nacht zum Sonntag randalierten zwei Bocholter (19 und 22 Jahre alt) bei der Osterdisco in einem Festsaal. Beide befolgten das Hausverbot des Sicherheitsdienstes nicht und wurden durch Polizeibeamte in Gewahrsam genommen. Der 19-Jährige hatte in dem Saal eine Körperverletzung begangen und der 22-Jährige leistete Widerstand gegen die Beamten. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

