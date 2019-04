Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Randalierer im Losbergpark

Stadtlohn (ots)

In der Nacht zum Sonntag setzten noch unbekannte Täter das Toilettenhäuschen im Losbergpark in Brand. Zudem beschädigten sie eine frisch verlegte Rollrasenfläche auf einer Fläche von ca. 50 qm. Die Bahnen wurde teilweise herausgerissen und auf den Fußweg geworfen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561-9260).

