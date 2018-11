POL-BOR: Heek - Autofahrer hatte zu viel Alkohol intus

Heek (ots) - Am Sonntag wollten Polizeibeamte gegen 23.05 Uhr einen 28-jährigen Autofahrer aus der Slowakei auf der Hauptstraße in Nienborg anhalten, da er starke Schlangenlinien fuhr. Der 28-Jährige missachte die Anhaltezeichen und konnte erst auf der Bahnhofstraße in Heek stoppen.

Da er unter Alkoholeinfluss stand (vermutlich mehr als 2 Promille), muss er nun mit einem Strafverfahren rechnen. Die Polizeibeamten stellten seinen Führerschein sicher und ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

