POL-BOR: Stadtlohn - Autofahrerin in Schlangenlinie unterwegs

Stadtlohn (ots) - In der Nacht zum Sonntag meldete sich gegen 03.15 Uhr ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass vor ihm Pkw in Schlangenlinie fahren würde.

Anhand der Angaben des Zeugen konnten Polizeibeamte den Pkw wenig später auf der Straße Estern anhalten und die 53-jährige Fahrerin aus Südlohn kontrollieren.

Für diese war die Fahrt an dieser Stelle zu Ende, da sie deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten den Führerschein sicher. Ein Arzt entnahm der Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell