POL-BOR: Bocholt - Nacht endete in Polizeizelle

Bocholt (ots) - Am Sonntagmorgen stellten sich ein stark alkoholisierter 26-jähriger Bocholter gegen 05.20 Uhr auf der Straße "Europaplatz" einem Streifenwagen in den Weg und machte diesen erst nach mehrfacher Ansprache frei. Einem Platzverweis anderer Polizeibeamter kam er nicht nach, sodass er die nächsten Stunden in einer Polizeizelle verbrachte.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell