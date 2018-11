POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht erst nach mehreren Tagen angezeigt

Ahaus (ots) - Am vergangenen Wochenende wurde ein am Fahrbahnrand der Sackgasse Max-Plank-Straße abgestellter weißer Daimler Sprinter angefahren und an der Fahrerseite beschädigt (ca. 3.000 Euro Schaden). Der Schaden wurde von dem Geschädigten am Montag festgestellt, die Unfallfluch aber erst am Donnerstag angezeigt. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561-9260).

