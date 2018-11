POL-BOR: Gronau - Wem gehört dieses Fahrrad? (Jetzt mit Bild)

Gronau (ots) - In der Nacht zum Samstag, dem 17.11.2018 brach ein noch unbekannter Täter auf der Eper Straße in ein Haus ein und entwendete ein Pedelec (Prophete). Am Tatort wurde ein Fahrrad sichergestellt, welches vermutlich vom Täter zurück gelassen worden war. Es handelt sich ein schwarzes Herrenrad der Marke Diermann (Typ Trendy) mit einer 7-Gang-Schaltung und starken Gebrauchsspuren. Ein Bild des Fahrrades ist dieser Dateien angehängt. Wer Hinweise zum Besitzer bzw. letzten Nutzen des Fahrrades geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo in Gronau (02562-9260) zu melden.

