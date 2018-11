POL-BOR: Isselburg - Fahrer verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss

Isselburg (ots) - Am Freitag kam es auf der Straße "Am Fenn" gegen 00.20 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein 32-jähriger Autofahrer aus Isselburg unter dem Einfluss von Alkohol stand. In einer Rechtskurve, etwa 100 m östlich der Straße "Uhlenkamp", kam er nach links von der Fahrbahn ab. Bevor er im Graben zum Stehen kam, fuhr er über zwei Verkehrsschilder und einen Leitpfosten. Er blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Eine Zeugin war an der Unfallstelle vorbeigekommen und hatte den jungen Mann im Fahrzeug gesehen. Sie informierte die Polizei. Noch bevor diese jedoch an der Unfallstelle eintraf, hatte eine unbekannte Person den Verursacher bereits nach Hause gebracht. Weder Unfallfahrer noch der unbekannte Helfer hatten sich um eine Schadensregulierung gekümmert. Während der Unfallaufnahme traf eine 37-jährige Frau aus Isselburg ein und gab zunächst an, selber gefahren zu sein. Der Schwindel flog jedoch auf und der stark alkoholisierte Unfallfahrer wurde zuhause aufgesucht. Hier räumte er ein, gefahren zu sein. Ausgehend von einem Atemalkoholtest konnte auf einen Blutalkoholwert in Höhe von etwa 1,4 Promille geschlossen werden. Der 32-Jährige musste mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt mit sämtlichen Kraftfahrzeugen untersagt. Insgesamt hatte er durch den Unfall einen geschätzten Schaden von 7.500 Euro verursacht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

