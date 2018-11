POL-BOR: Ahaus - Brand an einem Löschteich

Ahaus (ots) - Aus noch nicht geklärten Gründen geriet in der Donnerstagnacht die Teichfolie eines Löschteichs auf der Ridderstraße in Ahaus in Brand. Durch das Feuer wurde sowohl die Folie selber als auch die Teichheizung beschädigt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden konnte bislang nicht beziffert werden.

