POL-BOR: Ahaus - Drogen im Straßenverkehr

Ahaus (ots) - Welches Wort passt nicht in die Aufzählung?: Koksen, Kiffen, Autofahren Einem 47-jährigen Autofahrer aus Borken war die Antwort auf diese Frage mindestens gleichgültig: Er geriet am Donnerstagabend in Ahaus auf der Buurse Straße in eine Kontrolle. Ein vor Ort gegen 20.20 Uhr durchgeführter Test brachte ein positives Ergebnis auf die Wirkstoffe THC und Kokain. Der Ahauser musste mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei untersagte dem 47-Jährigen die Weiterfahrt und leitete ein Bußgeldverfahren gegen ihn ein.

