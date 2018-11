POL-BOR: Gronau - Dunkelgrauer VW Golf 6 gestohlen

Gronau (ots) - Der von außen steckengebliebene Haustürschlüssel war für einen noch unbekannten Täter augenscheinlich zu reizvoll: Die Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Neustraße hatte am Donnerstag, gegen 19.30 Uhr zügig ihre Wohnung aufgesucht. Hierbei ließ sie den Wohnungsschlüssel versehentlich stecken.

Ihren Autoschlüsselschlüssel für einen dunkelgrauen VW Golf 6 hatte sie in der Wohnung ablegt. Gegen 23.30 Uhr bemerkte sie, dass die ihre Wohnungstür leicht geöffnet war. Ein Dieb hatte die Wohnung betreten, Wohnungs- sowie Autoschlüssel an sich genommen und im weiteren Verlauf auch das Auto entwendet. Dieses hatte die Eigentümerin in der zum Haus gehörenden Tiefgarage abgestellt. Der Wert des etwa acht Jahre alten Wagens wird mit ca. 10.000 Euro angegeben. Hinweise erbittet die Kripo Gronau unter der Rufnummer 02562 9260.

