POL-BOR: Gronau - Werkzeug aus Kastenwagen gestohlen

Gronau (ots) - In der Nacht zu Freitag brachen Diebe einen Kastenwagen auf der Moltkestraße in Gronau auf und stahlen hieraus eine Handkreissäge der Marke "Milwaukee". Zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Freitag, 07.15 Uhr hatten sie die Heckscheibe eingeschlagen. Die Handkreissäge befand sich in einem schwarzen Koffer mit roter Aufschrift. Hinweise erbittet die Kripo Gronau unter der Rufnummer 02562 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Danièl Maltese

Telefon: 02861-9002222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell