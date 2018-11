POL-BOR: Bocholt - Erneuter Einbruch in Firmengebäude

Bocholt (ots) - Am Donnerstag (zwischen 00.00 Uhr und 17.00 Uhr) hebelten Einbrecher ein Fenster eines Firmengebäudes an der Münsterstraße (zwischen Schwartzstraße und Rheder Straße) auf. Entwendet wurde nach dem bisherigen Stand nichts. In das Gebäude wurden in den vergangenen Monaten mehrfach eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bpcholt unter Tel. (02871) 2990.

