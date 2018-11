POL-BOR: Rhede - Einbruch in Firmengebäude

Rhede (ots) - Am Donnerstagabend schlugen noch unbekannte Täter gegen 20.20 Uhr die Scheibe der Eingangstür eines Firmengebäudes am Dännendiek ein. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurde nichts geändert. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871-2990).

