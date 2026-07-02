Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte Täter flüchtet nach Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Nach einem Tageswohnungseinbruch an der Hellingrottstraße flüchtete ein bislang unbekannter Täter am Mittwochmittag (01.07., 12.50 Uhr) aus einem Einfamilienhaus in unbekannte Richtung. Der Tatort liegt nahe der Luise-Hensel-Straße. Den Ermittlungen nach gelangte der Täter durch ein Fenster in die Wohnräume. Als ein Bewohner verdächtige Geräusche wahrnahm und sich bemerkbar machte, flüchtete der Einbrecher unmittelbar. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Der Beschreibung nach war der Tatverdächtige etwa 45 - 50 Jahre alt, hatte kurze graue Haare, ein schmales Gesicht und ein osteuropäisches Aussehen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hat verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Tatverdächtigen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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