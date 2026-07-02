Polizei Gütersloh

POL-GT: Exhibitionist hinter der Martin-Luther-Kirche

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Dienstagabend (30.06., 18.00 - 18.20 Uhr) fiel ein bislang unbekannter Mann hinter der Martin-Luther-Kirche auf, als er sich in schamverletzender Weise zeigte. Der Mann fiel einer Zeugin auf, als er sich ihr auf dem sogenannten Trommelpättken (zwischen Christian-Heyden-Weg und Kökerstraße) entgegenstellte. Bereits tags zuvor soll sich der selber Mann dort in gleicher Weise gezeigt haben. Der Beschreibung nach hatte er dunkelbeige Haare, trug eine dunkelbeige Hose und ein hellbeiges Hemd. Der Unbekannte war mit höchstens 1,60 Meter auffallend klein.

Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der beschriebenen Person machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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