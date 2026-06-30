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Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Grundschule am Südring

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Freitag bis Montag (26.06. - 29.06.) auf bislang unbekannte Weise Zutritt in eine Grundschule am Südring verschafft. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge gelangten sie dabei in ein Büro und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Die Einbrecher hinterließen das Zimmer in einem verwüsteten Zustand. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher noch keine Angaben gemacht werden. Noch am Montagmorgen hatte die Kriminalpolizei Gütersloh erste Ermittlungen zu der Tat eingeleitet. Vor Ort führten Beamte eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung durch.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen rund um die Schule am Südring? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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