Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CJ) - Am 01.07.2026 wurde der Polizei gegen 00:07 Uhr über Notruf ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Stadtring Sundern/Sundernstraße gemeldet. Ein 57-jähriger Gütersloher befuhr mit seinem Pkw Mitsubishi die Sundernstraße stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit einem 39-jährigen Fahrer aus Detmold, der mit seinem VW Taigo den Stadtring Sundern in Richtung Berliner Straße befuhr. Der 57-jährige wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und nach erster Behandlung durch den Notarzt vor Ort durch den Rettungsdienst in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht. Der Fahrer aus Detmold blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallteam der Polizei Bielefeld unterstützt. Für diese Zeit wurde die Unfallstelle für ca. 3,5 Stunden komplett gesperrt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Kreispolizeibehörde Gütersloh zu melden (Tel.: 05241-869-0).

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