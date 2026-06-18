Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht in Kaunitz - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Dienstag (16.06., 18.45 Uhr) befuhr ein 10-jähriger Junge mit einem Fahrrad den Erlenweg in Richtung Köldingsweg. Dabei sei der Junge unmittelbar vor der Einmündung von einem schwarzen Elektro-Auto überholt worden. Eigenen Angaben nach musste der Junge ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden. Er sei daraufhin gestürzt.

Die Autofahrerin fuhr weiter, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern.

Die Polizei hat dazu ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Am Steuer des schwarzen Autos soll eine Frau gesessen haben, welche ein Kopftuch trug. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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