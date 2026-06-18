Polizei Gütersloh

POL-GT: Wochenmarkt in Wiedenbrück - Lassen Sie sich zum Tag der Verkehrssicherheit beraten

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zum Tag der Verkehrssicherheit am Samstag, 20.06. (10.00 Uhr bis 12.00 Uhr) wird die Polizei auf dem Wochenmarkt in Wiedenbrück am Kirchplatz präsent sein. Die Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Gütersloh beraten insbesondere zu Themen rund ums Motorrad-, Fahrrad-, Pedelec- und E-Scooter-Fahren.

Damit engagieren Sie sich auch am bundesweiten Tag der Verkehrssicherheit im Sinne des Behördenprojekts Radschlag. Das Motto des bundesweiten Projekts ist 2026: "Zwei Räder, ein Ziel: Null Unfälle."

Haben Sie Fragen zu einer bestimmten Verkehrsführung? Ist ihr Helm richtig eingestellt? Möchten Sie ihr Fahrrad oder Pedelec richtig einstellen lassen? Was bewegt sie darüber hinaus? Kommen Sie mit den Experten der Polizei ins Gespräch, informieren Sie sich und leisten Sie so einen Beitrag zur Verkehrssicherheit.

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