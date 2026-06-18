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Polizei Gütersloh

POL-GT: Junge mit Roller gesucht - Verkehrsunfall in Borgholzhausen

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Dienstagnachmittag (16.06., 17.15 Uhr) befuhr ein 48-jähriger VW-Fahrer die Dr.-Wilhelm-Upmeyer Straße in Richtung Osningstraße. Dabei kam es seinen Angaben nach zu einem Zusammenstoß mit einem Kind auf einem Tretroller.

Der Erwachsene und der Junge unterhielten sich kurz. Anschließend fuhren beide weiter. Der Junge soll ca. 11 -12 Jahre alt gewesen sein. Er hatte blonde, mittellange Haare und trug einen weiß-blauen Fahrradhelm.

Die Polizei bittet um Zeugen. Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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