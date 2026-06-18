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Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall in Rietberg

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Mittwochabend (17.06., 18.58 Uhr) erlitt eine 39-jährige Fahrschülerin bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr die 39-Jährige mit einem Motorrad die Westenholzstraße in Richtung Lippstädter Straße. Zeitgleich befuhr ein VW Multivan-Fahrer die Lippstädter Straße in Richtung Lippstadt. Aus bislang unbekannter Ursache kam es im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß zwischen beiden. Die 39-Jährige erlitt in der Folge schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gefahren.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um die Unfallstelle gesperrt. Unterstützt wurden die Maßnahmen vor Ort durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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