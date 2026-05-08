POL-GT: Ladendieb in Untersuchungshaft
Gütersloh (ots)
Gütersloh (FK) - Ein 23-jähriger Ladendieb aus Russland beabsichtigte Donnerstagnachmittag (07.05., 16.15 Uhr) eine größere Menge Festplatten aus einem Elektrofachgeschäft an der Vennstraße zu stehlen. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Mann und informierten die Polizei. Der reisende Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Ein Richter ordnete am Freitag (08.05.) die Untersuchungshaft an.
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