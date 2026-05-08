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Polizei Gütersloh

POL-GT: Ladendieb in Untersuchungshaft

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Ein 23-jähriger Ladendieb aus Russland beabsichtigte Donnerstagnachmittag (07.05., 16.15 Uhr) eine größere Menge Festplatten aus einem Elektrofachgeschäft an der Vennstraße zu stehlen. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Mann und informierten die Polizei. Der reisende Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Ein Richter ordnete am Freitag (08.05.) die Untersuchungshaft an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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