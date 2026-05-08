POL-GT: Ladendieb in Untersuchungshaft

Gütersloh (ots) - Borgholzhausen (FK) - Bislang unbekannte Täter sind Freitagmorgen (08.05., 02.40 Uhr) in eine Spielhalle an der Versmolder Straße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf und gingen anschließend mehrere Automaten an. Gestohlen wurde eine geringe Menge Bargeld. Eine verdächtige Person konnte im Umfeld beobachtet werden. Dabei handelt es sich um einen Mann mit einem grauen Kapuzenpullover und ...

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