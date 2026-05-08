Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperative Verkehrskontrollen in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Donnerstag (07.05.) führte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Gütersloh gemeinsam mit dem Hauptzollamt Bielefeld, dem Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM), dem Veterinäramt des Kreises Gütersloh sowie dem Dezernat 52 der Bezirksregierung Detmold im Bereich des Autohofs Aurea in Rheda-Wiedenbrück umfangreiche Schwerlastkontrollen durch.

Im Fokus der Maßnahmen standen insbesondere die Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten im gewerblichen Güter- und Personenverkehr, der technische Zustand der Lastkraftwagen, die ordnungsgemäße Sicherung der Ladung, mögliche Überladungen, die Kontrolle von Tiertransporten und die Lebensmittelüberwachung. Darüber hinaus überprüften die Einsatzkräfte mögliche Verstöße im Zusammenhang mit illegaler Beschäftigung und Schwarzarbeit. Die Abteilungen Abfallwirtschaft und Wirtschaft der Bezirksregierung kontrollierten zudem die Einhaltung abfallrechtlicher Vorschriften.

Insgesamt hielten die Beamten 71 Fahrzeuge an und kontrollieren Fahrzeuge, Personen und Ladung. Zahlreiche Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Lenk- und Ruhezeiten) wurden eingeleitet. Dazu kamen viele Verstöße gegen die Sozialvorschriften, welche die Einsatzkräfte vor Ort mit Verwarnungsgeldern ahndeten.

Zwei Fahrzeuge waren überladen. Die Achslasten waren erheblich überschritten. In zwei Fällen war die Ladung jeweils unzureichend gesichert. Zudem stellten die Beamten bei einem Fahrzeug erhebliche technische Mängel fest. Der Hauptrahmen des Fahrzeugs war gerissen und die Achsen waren durchgerostet. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Das Veterinäramt des Kreises Gütersloh stellte bei einem mit Rindern beladenen Tiertransport erhebliche Verstöße fest. Die Ladehöhe für die Tiere war deutlich zu niedrig und die Ladefläche zudem nicht ausreichend eingestreut.

Darüber hinaus leitete das Hauptzollamt gegen drei Personen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beschäftigung ohne erforderliche Arbeitserlaubnis ein. Gegen eine weitere Person wurde eine Strafanzeige nach dem Asylgesetz gefertigt.

Auch gegen das Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) wurden zahlreiche Verstöße festgestellt. Zudem welche im Bereich der Kabotage - Transport von Gütern oder Personen innerhalb eines Landes durch ein ausländisches Unternehmen. Hierbei wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1500 Euro erhoben.

An einem weiteren Fahrzeug wurde eine Abgasmanipulation mittels Diagnosegerät festgestellt und anschließend durch eine Fachwerkstatt bestätigt. Auch hier wurde eine entsprechende Sicherheitsleistung erhoben.

Weiterhin ahndeten die Beamten Verstöße gegen das Bundesfernstraßenmautgesetz sowie gegen abfallrechtliche Vorschriften.

Bei einem türkischen Lastkraftwagen stellten die Kontrollkräfte vom Bundesamt für Logistik und Mobilität außerdem einen Gefahrgutverstoß fest. Dabei wurde das zulässige Tankvolumen unzulässig überschritten. In diesem Zusammenhang wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 850 Euro erhoben. Die Polizei Gütersloh wird auch künftig gemeinsam mit anderen Behörden regelmäßig Kontrollen im Bereich des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs durchführen.

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