PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Vermisste 86-jährige Seniorin aus Steinhagen in Marienfeld angetroffen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (CJ) - Die am 22.04.2026 vermisst gemeldete 86-jährige Frau M. aus Steinhagen wurde von einem aufmerksamen Pkw-Fahrer auf dem Westmeyers Feld Höhe Südfeld im Harsewinkeler OT Marienfeld angetroffen. Sie konnte wohlbehalten von der Familie abgeholt werden. Wir bedanken uns bei allen, die sich an der Suche beteiligt oder uns Hinweise gegeben haben. Die Fahndung wurde auf der Seite der Polizei.NRW/Fahndung zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 22.04.2026 – 22:47

    POL-GT: Vermisste 86-jährige Seniorin aus Steinhagen

    Gütersloh (ots) - Steinhagen (CJ) - Am 22.04.2026 verließ die 86-jährige Frau Lydia Mletzko zwischen 11:00 Uhr und 14:15 Uhr ihre Wohnanschrift an der Egbertstraße in Steinhagen mit ihrem Fahrrad (Damenrad, alt, blau, zerbeulter Korb hinten) in unbekannte Richtung und ist seither unbekannten Aufenthaltes. Die 86-jährige ist dement und nur im Wohnort und auf einzelnen, ihr bekannten örtlichen Strecken orientiert. Sie ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 14:10

    POL-GT: Polizei ermittelt nach Einbruch in ein Gymnasium

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch (21.04., 17.00 Uhr - 22.04., 06.45 Uhr) auf bislang unbekannte Weise Zugang in das Gymnasium an der Feldstraße verschafft. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge gelangten sie in das Hauptgebäude und verursachten dort einen hohen Sachschaden im Verwaltungsbereich, aber auch auf einer weiteren Etage. Türen und Schränke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren