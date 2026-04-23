Polizei Gütersloh

POL-GT: Vermisste 86-jährige Seniorin aus Steinhagen in Marienfeld angetroffen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (CJ) - Die am 22.04.2026 vermisst gemeldete 86-jährige Frau M. aus Steinhagen wurde von einem aufmerksamen Pkw-Fahrer auf dem Westmeyers Feld Höhe Südfeld im Harsewinkeler OT Marienfeld angetroffen. Sie konnte wohlbehalten von der Familie abgeholt werden. Wir bedanken uns bei allen, die sich an der Suche beteiligt oder uns Hinweise gegeben haben. Die Fahndung wurde auf der Seite der Polizei.NRW/Fahndung zurückgenommen.

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