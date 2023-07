POL-GT: Unbekannter schlägt 20-Jährigen beim Schützenfest - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots) - Steinhagen (MK) - Einbrecher verschafften sich in der Nacht zu Freitag (20.07., 20.15 Uhr - 21.07., 04.10 Uhr) gewaltsam Zutritt in einen Fleischereibetrieb an der Waldbadstraße. Zunächst schlugen die bislang unbekannten Täter ein Fenster im Obergeschoss des Gebäudes ein. Im Anschluss durchsuchten sie sämtliche Büros sowie den Verkaufsraum nach Wertgegenständen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge ...

mehr