POL-GT: Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (VT) Am Samstag, 03.06.2023, um 19:00 Uhr befuhr ein 34jähriger Mann mit seinem Pkw, Daimler Benz, die Goethestraße aus Richtung Pfälzer Straße kommend in Richtung Franz-Birkhan-Ring. An der Kreuzung Goethestraße/Franz-Birkhan-Ring beabsichtigte er nach links in Richtung Rheda-Wiedenbrück abzubiegen. Beim Abbiegen übersah er eine bevorrechtigte 51jährige Radfahrerin, die die Goethestraße aus Richtung Kahlertstraße kommend in Richtung Pfälzer Straße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw des 34jährigen und der Radfahrerin. Die 51jährige wurde bei der Kollision so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus transportiert wurde.

Zur medizinischen Versorgung wurde auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Franz-Birkhan-Ring teilweise komplett gesperrt. Zur Unterstützung bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Verkehrsunfallteam der Polizei Münster und ein Sachverständiger hinzugerufen. Der Pkw und das Fahrrad wurden sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen abgeholt.

