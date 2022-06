POL-GT: Einbruch an der Nonenstraße

Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) (FK) - Am Samstagvormittag (18.05., 09.30 Uhr - 10.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in einen Bürokomplex eines Hauses an der Bokeler Straße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Dort durchsuchten die die Räumlichkeiten. Genaue Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am ...

