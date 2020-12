Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Gärtnerei - Polizei sucht Zeugen

GüterslohGütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der Zeit von Sonntag (06.12., 18.00 Uhr) auf Montag (07.12., 05.30 Uhr) drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Gärtnerei an der Haller Straße im Ortsteil Isselhorst ein.

Am frühen Montagmorgen fielen eine eingeschlagene Schaufensterscheibe sowie die aufgehebelte Eingangstür des Geschäftes auf. Den weiteren Erkenntnissen nach durchwühlten die Einbrecher sämtliche Schubladen in den Geschäftsräumen. Derzeitig können zum Diebesgut noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum, am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtigte Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell