POL-GT: Tresor aus Restaurant gestohlen - Zeugen gesucht

GüterslohGütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Sonntagnachmittag (01.11., 15.00 Uhr) und Montagmittag (02.11., 12.00 Uhr) haben bislang unbekannte Täter einen Tresor aus einem Restaurant an der Carl-Bertelsmann Straße entwendet.

Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in das Restaurant und durchsuchten die Räumlichkeiten. In einem Nebenraum gingen sie gewaltsam einen Tresor an und entwendeten diesen komplett.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer hat rund um den genannten Tatzeitraum am Tatort oder in der Nähe verdächtige Beobachtungen, Fahrzeuge etc. beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

