Polizei Gütersloh

POL-GT: Hinterrad löst sich - Rennradfahrer stürzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (MS) - Am Nachmittag des Ostersonntags (12.04., 13.55 Uhr) stürzte ein 23-jähriger Rennradfahrer auf der Markenstraße in Neuenkirchen und verletzte sich schwer. Aus bislang unbekannter Ursache löste sich das Hinterrad des Rennrades, wodurch es zu dem Sturz kam.

Der 23-Jährige wurde per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An seinem Rennrad entstand ein geschätzter Sachschaden von 150 Euro.

