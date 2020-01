Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Schulbus

Ludwiglust (ots)

Am 06.01.2020 kam es auf der L071 zwischen Neustadt-Glewe und Wöbbelin zu einem Verkehrsunfall zwischen einem auf der Landesstraße fahrenden Schulbus und einem von einem landwirtschaftlichen Betrieb auf die L071 auffahrenden PKW. Der PKW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Am Omnibus entstand ebenfalls Sachschaden. Vorsorglich wurden alle Insassen des Omnibus, 28 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 8 und 17 Jahren, zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der verletzte 39-jährige Fahrzeugführer des PKW wurde ins Krankenhaus nach Schwerin gebracht. Es kam bei allen Beteiligten zu keinen schweren Verletzungen durch den Verkehrsunfall. Der Sachschaden wird auf 10.000EUR geschätzt. Die L071 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Hilfsmaßnahmen für ca. eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Eine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung des mutmaßlich unfallverursachenden PKW-Fahrers konnte ausgeschlossen werden. Aktuell wird von einer Missachtung der Vorfahrt ausgegangen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zimmerman Polizeioberkommissar Polizeihauptrevier Ludwigslust

