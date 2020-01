Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Gartenschuppen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (20.01., 22.30 Uhr - 21.01., 08.00 Uhr) haben sich unbekannte Täter Zutritt in einen Gartenschuppen an der Ludwig-Uhland-Straße in Friedrichsdorf verschafft. Neben einem E-Bike wurden dort weiterhin mehrere hochwertige Werkzeuge entwendet.

Bei den Werkzeugen handelt es sich um eine Bohrmaschine, eine Schlagbohrmaschine sowie einen Akkuschrauber der Marken Bosch und Makita. Das Elektrofahrrad ist ein schwarzes Damenrad des Herstellers Victoria.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den genannten Tatzeitraum an den Tatorten oder in deren Umgebungen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

