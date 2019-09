Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall mit Quad, zwei Verletzte

Gütersloh (ots)

Verl (LG)- Am Samstag, 14.09.2019, ereignete sich gegen 11.40 Uhr auf der Lehmkuhlstraße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Zur Unfallzeit befuhr ein 21-jähriger aus Verl zusammen mit einem ebenfalls 21 Jahre alten Soziusfahrer aus Schloß Holte-Stukenbrock auf einem Quad die Lehmkuhlstraße in Richtung Sender Straße. Auf einem Stück der Lehmkuhlstaße, die hier nur aus einem Schotterweg besteht, verlor der Quadfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Nach dem Aufprall kippte das Quad um und begrub den Fahrer und Beifahrer unter sich. Ein vorbeikommender Radfahrer befreite die beiden Verletzten und setzte einen Notruf ab. Noch vor dem Eintreffen von Polizei und Rettungskräften lief der junge Verler und vermeintliche Fahrer des Quads von der Unfallstelle weg, wurde aber von eintreffenden Rettungskräften auf der Anfahrt aufgegriffen und im RTW behandelt. Anschließend wurde er ins Städtische Klinikum nach Gütersloh gebracht. Der zweite Mitfahrer, der junge Schloß Holter, wurde sehr schwer verletzt, er wurde noch an der Unfallstelle vom inzwischen gelandeten Notarzt, des Rettungshubschraubers Christoph 13 behandelt. Danach wurde er mit Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen zum Elisabeth Krankenhaus nach Gütersloh gefahren. Weil bei der Unfallaufnahme die Verkehrsbeteiligung der beiden Verletzten zunächst nicht eindeutig geklärt werden konnte und bei dem jungen Mann aus Verl ein durchgeführter Alcotest positiv verlaufen war, wurde bei beiden Beteiligten eine Blutprobe angeordnet, die in den Krankenhäusern durchgeführt werden sollten. Als die Polizeibeamten im Städtischen Klinikum eintrafen, hatte sich der 21-jährige Verler entfernt, um sich der Feststellung seiner Verkehrstüchtigkeit zu entziehen. Er konnte im Umfeld des Krankenhauses nicht mehr angetroffen werden. So konnte nur dem Schloß Holter eine Blutprobe entnommen werden.

