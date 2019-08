Polizei Gütersloh

POL-GT: Widerstand - zwei Polizisten leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Mittwochabend (28.08., 19.00 Uhr) wurde die Polizei über einen randalierenden Mann vor einem Supermarkt an der Friedrichsdorfer Straße informiert. Zeugenangaben nach spuckte er Mann Passantinnen an. Auf der Anfahrt wiesen einige Personen die Streifenwagenbesatzung auf den randalierenden Mann vor dem Supermarkt hin.

Als der 37-jährige Gütersloher die Polizeibeamten erblickte legte er die Jacke und seine Tasche ab, schlug und trat unmittelbar in deren Richtung. Zur Verhinderung weiterer Straftaten sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Dagegen sperrte sich. Zudem schlug und spuckte er ununterbrochen. Zwei Polizeibeamte verletzten sich dabei leicht.

Letztlich wurde er in Gewahrsam genommen. Hier verblieb er bis zur erfolgten Gemütsberuhigung.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell