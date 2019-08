Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vorfahrtsunfall

Neuwied (ots)

Am 10.08.2019 um 15:32 Uhr ereignete sich in der Neuwieder Straße in Dierdorf ein Unfall zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer. In Höhe der Einmündung Ober-Beckers-Garten wollte der PKW-Fahrer nach links abbiegen und übersah einen entgegenkommenden Kradfahrer. Hierbei kam der Kradfahrer zu Fall und zog sich Prellungen zu. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell