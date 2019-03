Polizei Gütersloh

POL-GT: Senior übergibt Geld an falsche Polizeibeamte - Täterbeschreibung vorhanden

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Donnerstagnachmittag (14.03.) ist es in Rheda-Wiedenbrück zu der Übergabe eines fünfstelligen Geldbetrages an Betrüger gekommen, welche sich als falsche Polizeibeamte ausgaben.

Bereits am Mittwoch (13.03.) meldeten sich die Betrüger telefonisch bei einem 78-jährigen Senior. Sie gaukelten ihm vor, dass es bei einem Geldinstitut in der Nähe zu Falschgeldauszahlungen gekommen sei. Zur Sicherheit boten die Täter an, einen höheren Bargeldbetrag in amtliche Verwahrung zu nehmen. Am Donnerstag (14.03.) meldeten sich die Täter erneut bei dem Mann und machten einen Abholtermin aus. Dieser übergab absprachegemäß das Geld an die Betrüger.

Der Geldabholer kann wie folgt beschrieben werden: Er war männlich, ca. 178cm groß und zwischen 25 und 27 Jahren alt. Er sprach akzentfrei Deutsch und trug eine schwarze Kapuzenjacke.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben dazu machen? Wer hat in der vergangenen Woche verdächtige Personen im Bereich Rheda-Wiedenbrück wahrgenommen? Wer hat Autos beobachtet? Jeder Hinweis kann wichtig sein. Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell