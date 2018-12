POL-GT: Einbrecher überrascht - wer hat Beobachtungen gemacht?

Gütersloh (ots) - Versmold (CK) - Am Sonntagabend (09.12., 19.00 Uhr) kam der Bewohner eines Hauses an der Ammerstraße zurück nach Hause. In den unbeleuchteten Innenräumen hörte er Geräusche und Stimmen von Fremden. Daraufhin machte er alles richtig: Er verließ sofort das Haus und benachrichtigte von draußen die Polizei über den Polizeiruf 110.

Die eingesetzten Polizeibeamten umstellten das Haus und durchsuchten es mit Hilfe eines Polizeihundes, leider erfolglos. Auch Fahndungen im Nahbereich um den Tatort führten nicht zu den Einbrechern.

Im Haus hatten die Täter, die wohl mindestens zu zweit waren, wovon einer akzentfreies Hochdeutsch sprach, Schränke und Schubladen durchsucht.

Ob etwas gestohlen wurde, steht bislang nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat gegen 19.00 Uhr in der Ammerstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

