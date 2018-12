POL-GT: Vier Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (VT) Am Sonntag, 09.12.2018, um 18.05 Uhr, ereignete sich in Gütersloh ein Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen und zwei leicht verletzten Personen.

Ein 29jähriger Mann aus Gütersloh befuhr mit einem Pkw, Porsche, die Friedrich-Ebert-Str. aus Richtung Berliner Straße kommend in Fahrtrichtung Kaiserstraße. In Höhe der Hausnummer 73 verliert er aus bisher unklarem Grund die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleudert in den Gegenverkehr. Dort kollidiert er mit zwei Fahrzeugen.

Beide Insassen des Porsche werden durch den Unfall verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Ein 31jähriger Mann und eine 33jährige Frau aus einem Fahrzeug (Ford) des Gegenverkehrs werden leicht verletzt.

Da an dem Porsche technische Veränderungen festgestellt wurden, wurde das Fahrzeug von der Polizei sichergestellt. Zwei von den drei beteiligten Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 80.000,00 Euro geschätzt.

