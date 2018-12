POL-GT: Einbruch in Einfamilienhaus

Gütersloh (ots) - Verl (KB) Am Freitagabend (07.12) gegen 19.30 Uhr kam ein 52jähriger Delbrücker zu einem Wohnhaus am Friedhofsweg. Hier bemerkte er sofort, dass sich offensichtlich in dem Wohnhaus noch Einbrecher aufhielten und informierte die Polizei. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch das Küchenfenster in das Wohnhaus und durchsuchten alle Schränke in den Räumen im Erdgeschoss und im Keller.

Als die unbekannten Täter bemerkten, dass ein Berechtigter in dem Wohnhaus war, flüchteten sie nach derzeitigen polizeilichen Ermittlungen durch die Terrassentür in den Gartenbereich und anschließend in unbekannte Richtung.

Obwohl die Polizei sofort eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen einleitete, konnte sie die Täter bislang noch nicht festnehmen. Angaben zu dem Diebesgut können noch nicht gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat Freitagabend verdächtige Personen am Tatort oder in der Nähe beobachtet?

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Schloß Holte-Stukenbrock unter der Telefonnummer 05207 91620 entgegen.

