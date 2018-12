POL-GT: Einbruch in Reihenhaus

Gütersloh (ots) - Borgholzhausen (KB) Am Samstagnachmittag (08.12.) in der Zeit von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Ravensberger Straße ein.

Die Täter brachen das Küchenfenster auf und gelangten so in die Innenräume des Reihenhauses. Angaben zu dem Diebesgut können bislang noch nicht gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat in dem Zeitraum verdächtige Personen am Tatort oder in der Nähe beobachtet?

Hinweise dazu nimmt die Polizei in Halle unter der Telefonnummer 05201 81 560 entgegen.

