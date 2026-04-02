Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Zeugen-/Geschädigtenaufruf - Pkw entzieht sich mit überhöhter Geschwindigkeit einer Verkehrskontrolle - Flüchtiger im Nachgang ermittelt

Elmshorn (ots)

Am Dienstag (31.03.2026) entzog sich ein Fahrzeugführer einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Im Rahmen erster polizeilicher Maßnahmen konnte der Fahrer im Nachhinein ermittelt werden. Die Polizei sucht nun nach potentiellen Geschädigten und Zeugen der grob verkehrswidrigen Flucht.

Gegen 12:10 Uhr entschieden sich Beamte des Polizeireviers Elmshorn in der Köllner Chaussee zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines grauen Audi A5 mit Pinneberger Kennzeichen. Nachdem der Fahrzeugführer zunächst den Anschein erweckte, auf die Signale der Beamten zu reagieren, beschleunigte er seinen Pkw plötzlich stark und entzog sich so der Verkehrskontrolle.

Das Fahrzeug entfernte sich über die Wittenberger Chaussee nach rechts in die Straße Kaltenweide in Richtung Barmstedt. Dabei missachtete er das für ihn geltende Rotlicht und zwang mehrere Pkw zu einer Gefahrenbremsung. Im weiteren Verlauf setzte er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von über 100 km/h die Flucht fort. Am Kreisverkehr in der Kaltenweide auf Höhe eines dortigen Discounters überfuhr er den Kreisel, ohne auf andere Verkehrsteilnehmer zu achten. Hier musste ein weiterer Pkw eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden.

Da der Flüchtige seine Geschwindigkeit noch zu erhöhen schien, brachen die eingesetzten Beamten die Verfolgung ab, um keine Unbeteiligten zu gefährden.

Im Rahmen der unmittelbar folgenden polizeilichen Maßnahmen konnte der 30-jährige deutsche Fahrer bereits gegen 12:45 Uhr im Nachgang aufgegriffen und für weitere Maßnahmen zum Polizeirevier verbracht werden.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Gefährdung des Straßenverkehrs. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten, da durch das Begehen dieser Taten erhebliche Zweifel an der charakterlichen Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen bestehen.

Das Polizeirevier Elmshorn sucht nun nach Zeugen, insbesondere nach den Fahrzeugführern, die im Zuge der Flucht zur Verhinderung von Kollisionen zu Gefahrenbremsungen gezwungen wurden.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat werden unter der Rufnummer 04121 / 8030 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell