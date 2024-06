POL-SE: Norderstedt - Blitzeranhänger durch Feuer beschädigt - Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am Freitag (14.06.2024) ist es tagsüber in einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße in Elmshorn zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Eine unbekannte Täterschaft drang in einem Zeitraum von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr gewaltsam in die Wohnung im Obergeschoss ein und durchsuchte sämtliche ...

