BAB 23 - Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn und im Stadtgebiet - Polizei stellt viele Verstöße fest

Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn führte in den letzten Tagen mehrere Geschwindigkeitskontrollen auf der BAB 23 und im Stadtgebiet Elmshorn durch.

Für die Geschwindigkeitsüberwachung auf der Autobahn setzten die Einsatzkräfte ein ziviles Videofahrzeug ein. Drei Fahrzeugführende fielen dabei mit besonders hohen Fahrgeschwindigkeiten negativ auf.

Am Donnerstag (02.05.2024) fuhr gegen 19:00 Uhr ein BMW in Richtung Norden in Höhe Itzehoe mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 191 km/h (Bußgeld 700 Euro, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot). Am gleichen Abend fuhr gegen 21:20 Uhr ein Seat in Richtung Süden in Höhe Halstenbek mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 156 km/h (Bußgeld 480 Euro, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot).

Des Weiteren mussten die Einsatzkräfte am Freitag (03.05.2024) gegen 19:50 Uhr in Richtung Norden in Höhe Itzehoe einen Krad-Fahrer anhalten, der mit gemessenen 160 km/h unterwegs war (Bußgeld 480 Euro, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot).

Für alle drei genannten Fahrzeuge galt zu dem Zeitpunkt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h.

Am Sonntag (05.05.2024) führten weitere Einsatzkräfte des technischen Geschwindigkeitsüberwachungsdiensts eine stationäre Kontrolle in der Hamburger Straße durch. In einem Zeitraum von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr wurden bei derzeitig erlaubten 30 km/h insgesamt eine hohe Zahl von 436 Geschwindigkeitsverstößen festgestellt.

Die Polizei kündigt weitere und fortlaufende Geschwindigkeitskontrollen in diesen Bereichen an.

