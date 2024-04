Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bornhöved

K40 - Motorrad verunfallt - Eine Person schwer verletzt und eine Person verstirbt im Krankenhaus - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht auf Samstag (30.03.2024) ist es in der Straße Am Alten Markt in Bornhöved zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit einem Motorrad gekommen, bei dem eine Person schwer verletzt wurde und eine weitere Person im weiteren Verlauf im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen verstarb.

Aus bisher nicht geklärter Ursache geriet das mit zwei Männern besetzte Motorrad der Marke Kawasaki beim Fahren gegen den Kantstein, woraufhin der Fahrzeugführer die Kontrolle verlor und beide Personen vom Motorrad stürzten.

Die 23- und 24-jährigen Männer aus dem Kreis Segeberg wurden jeweils mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Im weiteren Verlauf der Nacht verstarb der 23-Jährige an seinen Verletzungen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nicht geklärt, wer der Fahrer und wer der Mitfahrer auf dem Motorrad war.

Der Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Kiel beauftragte einen Sachverständigen mit der Unfallaufnahme.

Für die Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden. Zeugenhinweise werden von der Polizei in Trappenkamp unter der Rufnummer 04323-805270 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell