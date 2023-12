Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Verkehrsunfall mit einer Verletzten - zwei Fahrzeuge mit Totalschaden - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag (03.12.2023) ist es an der Kreuzung "Kieler Straße/Funkenberg" zu einem Verkehrsunfall gekommen, im Zuge dessen eine Person leicht verletzt und eine Ampel beschädigt wurde. An zwei Unfallfahrzeugen entstand ein Totalschaden.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr gegen 13:10 Uhr ein 35-jähriger, in Kaltenkirchen wohnender, Mann mit seinem Pkw Land Rover die Kieler Straße in Richtung Süden. Zur gleichen Zeit fuhr eine 57-jährige Opel-Fahrerin von der Straße "Funkenberg" kommend in die Kreuzung "Kieler Straße/Funkenberg" ein. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich.

Im weiteren Verlauf schleuderte der Land Rover gegen einen Laternenmast und gegen ein Verkehrszeichen, so dass Trümmerteile ein drittes Fahrzeug beschädigten.

Die 57-jährige Kaltenkirchenerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Land Rover und am Opel entstand jeweils ein Totalschaden, der in der Gesamtsumme vorläufig auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt wird.

Die ersten Erkenntnisse der Einsatzkräfte lassen darauf schließen, dass der Land Rover-Fahrer vermutlich ein Rotlicht an der Ampel missachtete.

Die Unfallermittlungen werden gegenwärtig bei der Polizei in Kaltenkirchen geführt. Neben den schon namentlich feststehenden Zeugen bitten die Ermittler um Mitteilungen weiterer Zeugenhinweise unter der Rufnummer 04191-30880.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell