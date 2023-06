Bad Segeberg (ots) - In der um 14:47 Uhr veröffentlichten Pressemitteilung fehlte die Uhrzeit, die hiermit ergänzt wird. Die Erstmeldung wurde aus dem Presseportal gelöscht. Am späten Sonntagnachmittag (04.06.2023) ist es am Skatepark im Norderstedter Falkenhorst zu einem Raub gekommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen zwei Jugendliche einen 16-Jährigen und seinen Freund zwischen 17:00 und 17:30 Uhr im an den ...

mehr